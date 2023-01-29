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Öğrenme tutkusuyla 51 yaşında 18 üniversite diplomasının sahibi oldu

AA

Öğrenme tutkusuyla 51 yaşında 18 üniversite diplomasının sahibi oldu

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN/ TUGAY GÖKTÜRK - Çorum'da yaşayan, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 18 diploması bulunan Mustafa Gökgöz, iki üniversiteye daha devam ederek eğitim hayatını sürdürüyor.

Evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki Gökgöz, 1991'de Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olduktan sonra Çorum'da kendi bilgisayar ve yazılım şirketini kurdu.

Gökgöz, 2003 yılında tekrar başladığı eğitim hayatında farklı üniversitelerde 8'i açık öğretim, 6'sı uzaktan, 3'ü de örgün eğitim olmak üzere kamu yönetimi, bilgisayar mühendisliği, işletme, endüstri mühendisliği, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve lojistik branşlarında lisans; dış ticaret, adalet, medya ve iletişim alanlarında ön lisans; bilgisayar mühendisliği, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, adli bilimler, kalite yönetimi, yönetim ve strateji, siyaset bilimi ve kamu yönetiminde de yüksek lisans programlarını tamamladı.

İstanbul Üniversitesinde sosyoloji, Anadolu Üniversitesinde görsel iletişim tasarımı lisans programlarında açık öğretimden eğitimini sürdüren Gökgöz, bunları tamamladıktan sonra hukuk ve psikoloji alanlarında da eğitim almayı hedefliyor.

Gökgöz, kendini geliştirmek amacıyla çeşitli konularda 50'den fazla mesleki eğitime de katılarak sertifika aldı.

- "Bir şey öğrenmediğim gün rahat uyuyamıyorum"

Sahip olduğu diploma ve sertifikaları ofisinin duvarlarında sergileyen Gökgöz, AA muhabirine, yazılım yaparken ihtiyaç duyduğu çeşitli uzmanlık alanlarına ait bilgileri, o alanların yüksek öğrenim bölümlerinde eğitim alarak tamamlamaya karar verdiğini anlattı.

Okumayı, her gün yeni bir şeyler öğrenmeyi çok sevdiğini vurgulayan Gökgöz, "Benimki bir arayış. Ömrüm sona erene kadar bu yolda yürümeye devam edeceğim inşallah. e-Devlet'e yansıyan halihazırda 18 diplomam var. Aktif olarak iki lisans bölümünde eğitimim devam ediyor. Bunlar bitince Allah kısmet ederse 20'ye tamamlamış olacağız. Allah ömür verdiği, zihnim açık olduğu, gözüm gördüğü, elim tuttuğu müddetçe bu yolculukta devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İnsanın hayatı boyunca öğrenmekten vazgeçmemesi gerektiğini dile getiren Gökgöz, öğrenilen her bilginin bir gün mutlaka işe yarayacağına inandığını kaydetti.

Herkese eğitim yolunda gitmeyi tavsiye eden Gökgöz, "Bir şey öğrenmediğim gün rahat uyuyamıyorum. Mutlaka bir şey öğrenmem lazım. Öğrendiğim hayatım boyunca mutlaka işime yarıyor. Öğrenmekten vazgeçmemek, öğrenmeyi bitirmemek lazım. 'Ben oldum' dememek lazım." ifadelerini kullandı.

Günde ortalama 4-5 saat uyuduğunu, televizyon izlemek ya da kahvehaneye gitmek gibi alışkanlıkları olmadığını aktaran Gökgöz, günün büyük bölümünü işte geçirdikten sonra kalan vaktini günlük hayat ve eğitim için kullandığını belirtti.

- Eşi de 3 üniversite bitirdi

Gökgöz, eşi ve iki kızının da kendisi gibi eğitime önem verdiğini kaydederek, "Eşim 3 üniversite bitirdi. Kızımın biri akademisyen, diğeri tıp okuyor. Bizim evde masamızda daima kitap oldu. Okuduk, öğrendik, hep bir şeyleri tartıştık. Körü körüne değil, bilerek gitmeye çok önem verdik." ifadesini kullandı.

Çevresindeki insanları da eğitime teşvik ettiğini anlatan Gökgöz, "Hazreti Mevlana 'Bir mum başka bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez' diyor. Ben de eğitime meraklı olan ama hayat koşulları gereği eğitim alamamış pek çok insana örnek olduğum düşüncesindeyim. Onların elinden tutup kimisini götürüp öğrenci kaydını bizzat yaptırmışımdır, beraber ders çalışmışızdır. Pek çok kişinin okumasına vesile oldum. Ondan da çok mutluyum." diye konuştu.

Gökgöz, Guinness Rekorlar Kitabı'nda diplomayla ilgili bir rekor olup olmadığını araştırmadığını, bir gün Guinness'e girmek için başvurabileceğini sözlerine ekledi.

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