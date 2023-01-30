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Oğuzlar'ın turizm potansiyeli "bungalov evler" ile artacak

AA

Oğuzlar'ın turizm potansiyeli "bungalov evler" ile artacak

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesine hayata geçirilecek Bungalov Evler ve Sosyal Tesisleri Projesi için Oğuzlar Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Oğuzlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı sahiline bungalov evlerden sosyal tesis yapılması için proje geliştirildi.

42 metrekarelik 8 bungalov ev ile yürüyüş ve bisiklet yollarını içeren proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, proje için iş birliği protokolü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, projenin Oğuzlar'ın turizmine çok ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Projenin 1 milyon lirasının İl Özel İdaresi, 2,5 milyon lirasının da belediye bütçesinden karşılanacağını aktaran Yıldırım, "Bu proje bölgenin kaderini değiştirecek. Destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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