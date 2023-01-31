Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yunus Emre D. (20) idaresindeki 54 ZR 368 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna girmek isterken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takla atan otomobil ise çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince düzeltilerek çekiciye yüklendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.