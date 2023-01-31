Çorum'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara kara yolu Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali Kavşağı'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan 4 araçta bulunan Cengizhan Y. (38), Hamit I. (47), Zahide A. (64), Mehmet A. (65) ve Zebur G. (77) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.