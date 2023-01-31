Çorum Belediyesi yangında eşyalarını kaybeden 3 ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak

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ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesinin yangında ev ve eşyaları zarar gören 3 ailenin ihtiyaçlarını karşılayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kentte son bir haftada meydana gelen yangınlarda zarar gören Dursun Yılmaz, Havva Doğan ve Hüseyin Karaçam'ı ziyaret etti.

Yangın nedeniyle mağdur olan vatandaşlara Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın geçmiş olsun dileklerini ileten Candan, "Arkadaşlarımız evlerde gerekli tespitleri yapacak. Çorum Belediyesi olarak her türlü konuda sizlere yardımcı olacağız. Evlerinizi tekrar yaşanır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Candan, Yeniyol Mahallesi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Harun Karaçam'ın ailesine de taziye dileklerini iletti.





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