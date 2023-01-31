Çorum'da taksi şoförü akaryakıt istasyonunun tuvaletinde ölü bulundu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde taksi şoförü, bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde ölü bulundu.

Bir taksi durağında çalışan Nizamettin Kara, öğle saatlerinde akaryakıt almak üzere taksisiyle Çorum Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi.

Burada yakıt aldıktan sonra çay içen Kara, daha sonra istasyonun tuvaletine girdi.

Temizlik saatinde tuvalete giren istasyon görevlisi, Kara'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Görevlilerin ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Kara'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kara'nın akaryakıt aldığı ve dinlenme bölümüne geçtiği anlar, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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