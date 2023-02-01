Bayat'a mezbaha ile yamaç paraşütü pisti yapılacak

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesine mezbaha ile yamaç paraşütü için pist inşa edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, iki proje için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ile protokol imzaladı.

450 metrekare kapalı alana sahip olacak, belediye ve DOKAP'ın eş finansmanıyla inşa edilecek mezbahanın bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Belediye ve DOKAP iş birliğinde ayrıca Bayat'ın Asma Tepe bölgesine yamaç paraşütü için pist ve sosyal donatı alanı yapılacak.

30 bin metrekare alanın kilit taşı ile kaplanacağı alana 5 kapalı kameriye, 5 bank, duş, tuvalet ve soyunma odalarının bulunduğu tesis inşa edilecek.





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