Çorum'da sertifikalı tohum kullanımı "selektör binası" ile artırılacak

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ÇORUM (AA) - Çorum'da yapılması planlanan "Tohum selektör binası" ile kentte yüzde 11 civarında olan sertifikalı tohum kullanımının yüzde 25'in üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Çorum'da 50 bin 173 dekar alanda sertifikalı tohum üretimi yapıldığı, 6 bin 458 çiftçinin 381 bin 118 dekar alanda sertifikalı tohum kullanarak hububat ve baklagil üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Kentte sertifikalı tohum üretimini yaygınlaştırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 yılında "Sertifikalı Tohum Bereketli Ürün Projesi"nin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, projenin Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklendiğine işaret edildi.

Proje kapsamında İl Özel İdaresi, DOKAP ve Çorum Ziraat Odasının eş finansmanıyla merkeze bağlı Karacaköy köyünde 745 metrekare kapalı alana sahip "Tohum selektör binası" inşa edileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tohum selektör binasının yapım işi ihalesi, Çorum İl Özel İdaresi tarafından 24 Ocak'ta gerçekleştirilmiştir. Yapımına şubat ayı ortalarında başlanıp temmuz ayında tamamlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanmaktadır. İlimizde sertifikalı tohum ekimi yüzde 11 civarında bulunmaktadır. Selektör binası yapımıyla bu oranın yüzde 25 seviyelerinin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir."

Açıklamada, proje kapsamında saatte 5 ton işleme kapasitesine sahip olacak tesis için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hassas eleme, triyör (yabancı cisimleri ayıran makine), hafif dane ayırma, tohum ilaçlama, kantar ve paketleme, renk ayırma üniteleri ile taşıyıcı bantlar, helezonlar ve elevatör alımının tamamlandığı kaydedildi.

Çorum Ziraat Odasınca işletilecek tesisin faaliyete girmesiyle kentte üretilen tohumlar laboratuvar ortamında analiz edilerek, eleme ve tasnif sürecinin ardından sertifikalandırılarak çiftçilerin kullanımına sunulacak.





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