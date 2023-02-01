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Çorum'da tarihi Redif Kışlası'nın restorasyonu tamamlanacak

AA

Çorum'un İskilip ilçesinde 2017'de başlanan Redif Kışlası'nın restorasyon işi, tamamlanması için yeniden ihale edildi.

Çorum'da tarihi Redif Kışlası'nın restorasyonu tamamlanacak

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde 2017'de başlanan Redif Kışlası'nın restorasyon işi, tamamlanması için yeniden ihale edildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra dönemin "Meclis-i Şura"sı tarafından ülke genelinde redif askeri kışlaları kurulması kararının ardından 20. yüzyılın başlarında Çorum'un İskilip ilçesinde inşa edilen Redif Kışlası, Çorum İl Özel İdaresince restore edilerek 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarıyla Misak-ı Milli İlkokulu ek binası olarak hizmet verecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, restorasyon projesi için İl Özel İdaresince 31 Ocak'ta ihale yapıldığı belirtildi.

Redif Kışlası'nın konferans salonu olarak kullanılması amacıyla projelendirilerek ödeneği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bütçesinden karşılanmak üzere İl Özel İdaresi tarafından 2017'de ihalesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapım işi esnasında tarihi taş duvarların imalatlarında öngörülemeyen iş artışı olması nedeniyle restorasyon projesi tamamlanamamış, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon işi tasfiye edilmiştir. İhale, 31 Ocak'ta Çorum İl Özel İdaresi tarafından yeniden gerçekleştirilmiştir. Misakı Milli İlkokulu Redif Kışlası Restorasyonu işinin yer teslimi mart ayında gerçekleştirilecek olup, eylül ayında tamamlanarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanmaktadır."

- Redif Kışlası

Osmanlı döneminde ordunun modernize edilmesi çalışmaları kapsamında ülke geneline inşa edilen redif kışlalarından biri de Çorum'un İskilip ilçesine bulunuyor.

Meydan Mahallesi'nde yer alan, 720 metrekarelik alan üzerine taştan 3 kat inşa edilen Redif Kışlası, Balkan, Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında faal olarak kullanıldı.

Kışlanın 1945 yılına kadar kullanılmaya devam ettiği biliniyor.


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