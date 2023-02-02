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Osmancık ve İskilip ziraat odalarının genel kurulları yapıldı

AA

Osmancık ve İskilip ziraat odalarının genel kurulları yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ve İskilip ziraat odalarının genel kurulları gerçekleştirildi.

Osmancık Belediye Kültür Merkezi'nde çarşaf liste halinde düzenlenen genel kurulda Osmancık Ziraat Odası Başkanlığı için mevcut başkan Ali Osman Şahiner ile Şenyurt Mahallesi Muhtarı Hamdi Demirkan yarıştı.

72 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Şahiner'in listesi 39 oy alarak seçimi kazandı. Demirkan'ın listesi 31 oy alırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Genel kurul sonucuna göre Osmancık Ziraat Odası Meclisi Ali Osman Şahiner, Mehmet Durna, Salih Kurudal, Ömer Sezgin, Ömer Kepüç, Metin Berber, Serdar Savaksız, Alper Çelik, Satılmış Güven, Süleyman Dölcü, Ünal Güngör, Kazım Korkmaz, Muammer Şen, Ramazan Kara, Osman Kalabalık,
Mehmet Danışkan, Muharrem Karademir, Abdullah Kaya, Ramazan Cankara, Hasan Elik ve İsmail Kılıç'tan oluştu.

Yönetim Kuruluna ise Ali Osman Şahiner, Mehmet Durna, Kazım Korkmaz, Ünal Güngör, İsmail Kılıç, Satılmış Güven ve Ramazan Cankara seçildi.

- İskilip

İskilip Öğretmenevi'nde yapılan İskilip Ziraat Odası olağan genel kurulunda mevcut Başkan Seyfullah Mücahit Şahin, Hasan Kasa ve Adem Efe başkanlık için yarıştı.

78 delegenin oy kullandığı genel kurulda 36 oy alan Adem Efe'nin listesi seçimi kazandı. Diğer adaylardan Şahin 31, Kasa ise 11 oyda kaldı.

İskilip Ziraat Odası Meclisi Adem Efe, Ali Koca, Ramazan Araz, Erol Arslan, Ergül Kelgökmen, Vacip Aslan, Durmuş Çarıkçı, Ahmet Arslan, İzzet Ahirzaman, Murat Köse, Recep Oral, Mürsel Akıllı, Ömer Yurttaş, Duran Öztürk, Muhiddin Sağır, Hilmi Kocatürk, Selim İstanbulluoğlu, Nebi Korkmaz, Mehmet Ali Uğurlu, Mehmet Akçay ve Yunus Emre Toskar'dan oluştu.


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