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Sosyal hayata adapte olmak için yüzmeye başlayıp sporcu oldular

AA

Sosyal hayata adapte olmak için yüzmeye başlayıp sporcu oldular

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Çorum'da düzenlenen yüzme kurslarında paralimpik sporcular yetiştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, proje kapsamında kentteki olimpik yüzme havuzunda yaş gruplarına göre yüzme kursları açtı. Toplumun her kesiminden ilgi gören proje kapsamında 1,5 yıl önce zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelli bireylere yönelik de özel yüzme kursları açıldı.

Başlangıçta özel bireylerin sosyal hayata adapte olmalarına katkı sağlanması amaçlanan kursa gelen bazı özel bireyler, kendilerini geliştirip lisanslı sporculara dönüşerek, ulusal yarışmalarda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra dereceler elde etti.

Proje başladıktan sonra 5 özel sporcu, katıldıkları turnuvalarda derece kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Rıfat Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslarında 6 yaşından 70 yaşına kadar isteyen herkese yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Ancak özellikle engelli bireylerin öncelikleri olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Sosyalleşmeleri için yüzmeyi araç olarak kullanmak istiyoruz. 2022'de 26 bin kişiye yüzme eğitimi verdik. Bunun 200'ü engelli bireyler. Bu sayıları her geçen yıl artırmak istiyoruz. 30 civarında yüzme antrenörümüz var. Bir hocaya düşen öğrenci sayısını düşürerek derslerin daha verimli geçmesini sağladık. Neredeyse bir öğrenciye bir hoca düşüyor. Bu da öğrenmenin önünü açıyor." ifadelerini kullandı.

Özel bireyleri yarışmalara katılmaya teşvik ettiklerini dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelli alanlarında çalışma yapıyoruz. Federasyonları farklı. Sporun içine girdiğinde engelli olduğunu unuttuğunu söyleyen sporcular oldu. Yaptığımız işin ne kadar kutsal olduğunu anladık. Engelliler alanında 50 civarında lisanslı sporcumuz var. Bunların Türkiye birincilikleri, dereceleri var. Çocukların öz güvenleri de gelişiyor. Sosyalleşiyorlar, farklı ortamlarda kendileri gibi bireyleri gördüklerinde yalnız olmadıklarını fark ediyorlar. Ciddi bir sinerji oluşuyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Amacımız, başarılı sporcular diğerlerine örnek oluştursun ve evden çıkmalarını sağlasın."


- Başarılı olunca hedeflerini milli takım olarak belirlediler


Kursa katılıp yüzme öğrendikten sonra Türkiye şampiyonluğuna ulaşan serebral palsili sporcu Sacit Bal ise suya girdiğinde kendini başka bir dünyaya geçmiş gibi hissettiğini, orada daha güçlü ve özgür olduğunu söyledi.

Engelleri aşarak yaşama tutunması gerektiğini kabul ettiğini vurgulayan Bal, "Ailem, arkadaşlarım yardım etti, ulaşım sıkıntısını çözdüm, yüzmeye devam ettim ve şampiyon oldum. İlk Türkiye şampiyonluğumu Aksaray'da aldım. Yüzmeye daha çok sarılmaya başladım. Çok mutlu oldum. Hedefim milli takım. İnşallah olursa ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için canla başla çalışacağım. Şanlı bayrağımızı göklere dikeceğim." diye konuştu.

Dudu Bal ise yüzmeye başladıktan sonra oğlu Sacit'in hayatının değiştiğini, kaslarının güçlendiğini, hayatını kendi idare edecek seviyeye geldiğine işaret ederek, "Allah herkesten razı olsun. Artık bize ihtiyaç duymuyor, kendisi geliyor. Çok memnunuz. Her şeyi kendisi yapıyor. Eve kapanmadı, kendini spora verdi. Şimdi kendi yemeğini yiyebiliyor. Önceden yiyemiyordu." ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki işitme engelli Sinan Can Deniz ise yüzmeye başladıktan sonra ne kadar güçlü ve sağlıklı bir vücuda sahip olduğunu fark ettiğini anlattı.

Yüzmesini geliştirip lisans aldığını belirten Deniz, "Hedefim olimpiyatlara katılmak. İnsan sevdiği şeyi yapmak için azmetmeli. Devletin sağladığı imkanlarla yüzme öğrendim. Olimpiyatlara katılıp ülkemizi, milletimizi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Bedensel engelli Yusuf Pamuk ise yüzme sayesinde bacaklarındaki gerginliğin azaldığını, belindeki eğriliğin düzeldiğini, yürümesini olumlu yönde etkilediğini kaydetti.


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