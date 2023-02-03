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Çorum'da 2 otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA

Çorum'da 2 otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa K. idaresindeki 55 SG 696 plakalı otomobil, Abdulkadir Ş. yönetimindeki 34 G 5019 plakalı otomobil ve Menderes K'nin kullandığı UU 225 HH yabancı plakalı tır, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada savrulan otomobillerden biri, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Meral A'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Meral A. ile araçlardan birindeki Berkay S, ambulansla götürüldüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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