GÜNCELLEME - Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.03'te merkez üssü Laçin olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, depremle dolayısıyla ilgili birimlere henüz olumsuz bir durum ihbarı gelmediğini söyledi.

Çiftçi, "Laçin ilçesi Doğanlar köyü merkezli deprem meydana gelmiştir. Laçin Kaymakamımız, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve merkez üssüne yakın köy muhtarları ile irtibata geçilmiş olup, herhangi bir olumsuz bir durum bildirilmediği bilgisi alınmıştır. Bize intikal eden herhangi olumsuz bir durum bulunmuyor." ifadelerini kullandı.





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