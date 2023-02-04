Çorum'da kar yağışı etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Çorum'da da aralıklarla sürüyor.

Kar kalınlığının ortalama 4 santimetre olduğu kent merkezinde belediye ve karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

- İskilip

İskilip Belediyesine bağlı ekipler kar küreme çalışmalarına başladı.

Karla mücadeleye hazır olan belediye ekipleri, vatandaşların yağışlardan olumsuz etkilenmemesi, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için gece saatlerinde çalışma başlattı.



Ekipler, başta hastane yolu olmak üzere ana caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

- Dodurga

Kar yağışıyla birlikte Dodurga ilçesi beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede belediye ekipleri, Dodurga'nın giriş çıkış yolları ile ana arterleri ulaşıma açık tutmak için seferber oldu.

- Osmancık

Osmancık ilçesinde kar yağışı kısa süreli etkili oldu.

Mevsimin ilk karının düştüğü ilçede, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan tarihi Koyunbaba Köprüsü'nde güzel görüntüler oluştu.

- Oğuzlar

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Oğuzlar ilçesi, kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.

Yağış nedeniyle yaklaşık 40 kilometre çevre uzunluğuna sahip Obruk Barajı'nın etrafı karla kaplandı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla Oğuzlar Belediyesine bağlı ekipler, kar küreme çalışmalarına başladı.

Kar yağışı ilçede güzel görüntüler oluşturdu.





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