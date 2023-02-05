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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dodurga Ziraat Odası Genel Kurulu yapıldı

AA

Dodurga Ziraat Odası Genel Kurulu yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurda Ziraat Odası'nın genel kurulu gerçekleştirildi.

Odanın toplantı salonunda çarşaf liste halinde gidilen genel kurulda, Dodurga Ziraat Odası Başkanlığı için Mehmet Çökek ile Murat Özdemir yarıştı.

Çökek'in listesi, 31 delegenin oy kullandığı seçimde 17 oy alarak seçimi kazandı. Özdemir'in listesi ise 14 oy aldı.

Genel kurul sonucuna göre Dodurga Ziraat Odası Meclisi, Mehmet Çökek, Yılmaz Göker, Aydın Uysal, Mehmet Üremiş, Saadettin Karanfil, Yılmaz Şahin, Mustafa Akdemir, Mehmet Gülbaz, Mustafa Sever, Erol Kula, Şeref Yokuş, İsmail Çakır, Erdal Kula, Selahattin Bekkaya, Yılmaz Türemiş ve Abdurrahman Karagöz'den oluştu.

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