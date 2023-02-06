Çorum'da yaşayan Kahramanmaraşlı genç kan bağışında bulundu

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çorum'da vatandaşlar. Türk Kızılay şubelerinde kan verdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, olabilecek ilave kan ihtiyacı için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından Çorum'da Türk Kızılay şubeleri önünde bağışçılar kan verebilmek için yoğunluk oluşturdu.

Kan bağışında bulunanlar arasında Çorum'a üniversite eğitimi için gelen ve ardından burada kalan Kahramanmaraşlı Baddal Güler de kan bağışı çağrısında bulundu.

Güler, deprem sonrası ailesi ile 30 saniye görüşebildiğini ve bir daha haber alamadığını dile getirerek, "Anneme ulaştım. Onun haricinde telefon ya da internet üzerinden hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyorum. Merak ediyorum. Sizlerden ricam, Kızılay kan merkezlerine gelip kan verin." dedi.

Deprem bölgesinin çok soğuk olduğunu, depremzedelerin soğuktan korunmak için kıyafet ve battaniyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Güler, kıyafet ve battaniye yardımı yapılması çağrısında da bulundu.





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