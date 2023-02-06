Çorum'da yaşayan Kahramanmaraşlı genç kan bağışında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da yaşayan Kahramanmaraşlı genç kan bağışında bulundu

AA

Çorum'da yaşayan Kahramanmaraşlı genç kan bağışında bulundu

ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çorum'da vatandaşlar. Türk Kızılay şubelerinde kan verdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, olabilecek ilave kan ihtiyacı için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından Çorum'da Türk Kızılay şubeleri önünde bağışçılar kan verebilmek için yoğunluk oluşturdu.

Kan bağışında bulunanlar arasında Çorum'a üniversite eğitimi için gelen ve ardından burada kalan Kahramanmaraşlı Baddal Güler de kan bağışı çağrısında bulundu.

Güler, deprem sonrası ailesi ile 30 saniye görüşebildiğini ve bir daha haber alamadığını dile getirerek, "Anneme ulaştım. Onun haricinde telefon ya da internet üzerinden hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyorum. Merak ediyorum. Sizlerden ricam, Kızılay kan merkezlerine gelip kan verin." dedi.

Deprem bölgesinin çok soğuk olduğunu, depremzedelerin soğuktan korunmak için kıyafet ve battaniyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Güler, kıyafet ve battaniye yardımı yapılması çağrısında da bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum’da hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar açık alanlarda toplantı
YEREL HABERLER Çorum’da hissedilen sarsıntıların ardından ...
Çorum'da elektrik panosunda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Çorum'da elektrik panosunda çıkan yangında 8 kişi ...
Çorum Valisi Çiftçi'den "İskilipli Atıf Hoca" açıklaması
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi'den "İskilipli Atıf Hoca" ...
Dodurga Ziraat Odası Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Dodurga Ziraat Odası Genel Kurulu yapıldı
İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97. yılında anıldı
YEREL HABERLER İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97. yılında anıldı
Oğuzlar'da yaban hayvanları için doğaya yem ve ot bırakıldı
YEREL HABERLER Oğuzlar'da yaban hayvanları için doğaya yem ve ot ...
(Görüntülü) - OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 2 YARALI
Çorum'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Çorum'da kar yağışı etkili oldu
Çorum'da gönüllü din görevlileri ve eğitimciler, okul binasını boyadı
YEREL HABERLER Çorum'da gönüllü din görevlileri ve eğitimciler, okul ...
(Görüntülü)ÇORUM&#039;DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇORUM'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
GÜNCELLEME - Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum´da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Çorum´da 4 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.