Depremde şehit olan Piyade Er Sümbül'ün cenazesi Çorum'da defnedildi

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sırasında Hatay'da şehit olan 23 yaşındaki Piyade Er Mert Can Sümbül'ün cenazesi Çorum'da toprağa verildi.

Hatay'ın Serinyol ilçesinde 8. Komando Tugay Komutanlığında enkaz altında kalarak şehit düşen Sümbül'ün cenazesi, kara yoluyla Osmancık ilçesine getirilerek Osmancık Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehidin cenazesi, daha sonra buradan alınarak Esentepe Mahalle'deki babaevine götürüldü. Burada şehidin ailesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze aracıyla törenin düzenleneceği Beylerçelebi Camisi'ne götürüldü.

İkindi namazını müteakip İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Cenazeye şehidin babası Sinan, annesi Suzan ve kız kardeşi Demet Sümbül'ün yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Vali Vekili Tamer Orhan, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar ile vatandaşlar katıldı.





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