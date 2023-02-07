Çorum'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çorum'dan deprem bölgesine yapılan yardımlar devam ediyor.

Çorum Belediyesi, depremin ardından Adıyaman ve Afşin'e 5 arama kurtarma ekibi, 1 mobil çorba aracı, çok sayıda iş makinesi, 1 hasta nakil aracı, 7 tır ve 3 kamyonet dolusu battaniye, kışlık kıyafet, ayakkabı, soba, su ve erzak yardımı gönderdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 3 tır ve bir hasta nakil aracını deprem bölgesine uğurladıklarını söyledi.

Depremin meydana geldiği andan itibaren 2 saatlik süre içinde koordine olarak arama kurtarma ekibini yola çıkarttıklarını anlatan Aşgın, "Depremzede kardeşlerimize yardım için yola revan oluyoruz. Öndeki aracımız hasta nakil aracı. Hasta nakil aracımızı Elbistan’a gönderiyoruz. Enkaz altından çıkan kardeşlerimizin nakli ile ilgili bir ihtiyaç olduğu bize iletilmişti. Bunun üzerine de biz Elbistan’a hasta nakil aracımızı içerisinde hijyen malzemeleri, çocuk bezlerinden, gıda maddelerinden malzemelerimizi doldurduk." dedi.

Laçin ilçesinde de Kaymakam Pınar Uz'un çağrısıyla yardım kampanyası düzenlendi.

İlçe ve köylerde yaşayan vatandaşlar, ürettikleri gıda ürünleri ile giyim ve para yardımlarını kaymakamlığa teslim etti.





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