Çorum'da 3'ü çocuk 26 depremzede tedavi altına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan 3'ü çocuk 26 kişi, Çorum'da tedavi altına alındı.

Depremlerde yaralanan 3'ü yabancı uyruklu çocuk 26 kişiden bazıları ambulansla, bazıları da yakınları tarafından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.



Yabancı uyruklu çocukların da arasında bulunduğu 6 kişinin tedavisi devam ederken, 20 kişinin ise işlemlerin ardından taburcu edildiği bildirildi.

​​​​​​​Yaralanan yabancı uyruklu 3 çocuğun Çorum'a teyze ve enişteleri tarafından getirildiği, çocukların anne ve babalarının ise göçük altında olduğu öğrenildi.

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