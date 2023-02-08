Osmancık'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çorum'un Osmancık ilçesinden deprem bölgesine yapılan yardımlar devam ediyor.

Osmancık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediyenin çağrısıyla toplanan 5 tır battaniye, kışlık kıyafet, soba, ekmek, su ve erzak yardımı ile 4 tır yakacak yardımı, deprem bölgesine gönderildi.

Sosyal destek çalışmalarına katılmak üzere 26'sı öğretmen 50 kişi de Osmancık Belediyesince tahsis edilen otobüsle yola çıktı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, depremin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine 10 arama kurtarma personeli ile 1 ekskavatör ve 2 kamyon da gönderildiğini söyledi.





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