Çorum'dan Kahramanmaraş'a giden ekipler 56 saattir enkaz altında olan kadını kurtardı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta görev yapan Çorum'un Oğuzlar ve Laçin Belediyesi ekipleri, Afşin ilçesinde bir kadını 56 saat sonra enkazdan kurtardı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çorum'un Oğuzlar ve Laçin Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Afşinbey Mahallesi'nde yıkılan Yeşilevler Sitesi B blok enkazında çalışmalara katıldı.
Ekipler, 5 katlı binanın enkazının altında kalan Sultan Mert'i (68), yaklaşık 56 saat sonra sağ olarak çıkardı.
Sultan Mert, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sultan Mert'in eşi İsmail Mert'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.