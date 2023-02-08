Çorum ve ilçelerinde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor

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ÇORUM (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çorum ve ilçelerinde toplanan yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor.

Depremlerin ardından Çorum Belediyesi bölgeye 5 arama kurtarma ekibi, 1 mobil çorba aracı, 1 hasta nakil aracı, 6 ekskavatör, 1 mobil vinç, 4 kamyon, 2 minibüs, 33 bin 500 litrelik yakıt dolu tanker ve 133 personel gönderdi.

Belediye tarafından başlatılan yardım kampanyası doğrultusunda ise afet bölgesine 22 tır yardımın yanı sıra Çorum Belediyesi Halk Ekmek tarafından her gün 60 bin roll ekmek de bölgeye ulaştırılıyor.

Sungurlu Belediyesi Hatay'a arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 35 itfaiye ve arama kurtarma personeli, 3 arama kurtarma aracı, 2 kepçe, 10 bin kişilik sıcak çorba verebilen mobil aşevi ile araç gereç ulaştırdı. Yardım kampanyası sonrası toplanan 2 tır yardım malzemesiz de bölgeye hareket etti.

Sungurlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından toplanan 1 tır yardım malzemesi de depremzedelere ulaştırılmak üzere ilçeden hareket etti. Sungurlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasının ise devam ettiği bildirildi.

Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediyesinin çağrısıyla toplanan battaniye, kışlık kıyafet, soba, ekmek, su ve erzak yardımlarının bulunduğu 11 tır, 4 tır yakacak ve 2 tır un yardımı deprem bölgesine gönderildi.

Osmancık Belediyesi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine 10 arama kurtarma personeli ile 1 ekskavatör ve 2 kamyon sevk etti. Ayrıca sosyal destek çalışmalarına katılmak üzere 26'sı öğretmen 50 kişi de Osmancık Belediyesince tahsis edilen otobüsle yola çıktı.

Alaca Kaymakamlığı, Alaca Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler Odasınca yapılan yardım kampanyasında toplanan 5 bin adet kadın, erkek ve çocuk iç giyimi, 4 bin adet üst giyim, 2 bin battaniye, 750 koli kuru gıda, 200 koli çocuk maması, 200 koli çocuk bezi, 6 bin çift çorap, 6 bin çift eldiven, 6 bin şapka, 900 çift ayakkabı ve 120 ısıtıcıdan oluşan yardım malzemesini taşıyan tır afet bölgesine hareket etti.

Alaca Belediyesi ise 5 itfaiye eri, 1 iş makinesi ile 2 yardım tırını bölgeye sevk etti. Ayrıca 2 doktor ve 3 hemşire deprem bölgesine hareket etti.

İskilip Kaymakamlığı öncülüğünde AFAD koordinasyonuyla kaymakamlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı toplantı sonrası İskilip Belediyesinden 12 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderildi. İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ise Osmaniye Valiliğinde görevlendirildi.

Mecitözü ilçesinden dün akşam saatlerinde tırlarla birlikte yola çıkarılan 4 iş makinesi Kahramanmaraş ve Hatay'a ulaştı. Yiyecek, içecek ve barınma malzemesi taşıyan 1 yardım tırı ve 30 kişilik AFAD gönüllü ekibi afet bölgesine hareket etti.

Dodurga ilçesinde de yardım çağrısı sonrası vatandaşlar battaniye, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, gıda ve giysileri belediye yardım toplama noktalarına ulaştırıldı. Toplanan yardımlar belediye ve gönüllü yardım ekiplerince paketlenerek Adıyaman ve Osmaniye'ye gönderilecek.

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