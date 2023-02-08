Kargı'dan deprem bölgesine yardım

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'un Kargı ilçesinden bölgeye 8 yardım tırı gönderildi.

Kargı Kapalı Spor Salonu'nda ilçeden gelen yardımlar yetkililer tarafından kategorilerine göre ayrılıp paketlenerek tırlara yüklendi.

Tırlar, Adıyaman'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere afet bölgesine uğurlandı.

Kargı Kaymakamlığı Yardım Toplama Koordinatörü Kazım Karabıyık, yaptığı açıklamada, yardım kampanyasının devam ettiğini, tüm vatandaşların yardımlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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