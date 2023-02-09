Arama kurtarma ekipleri tavşan ve muhabbet kuşunu da enkazdan kurtardı

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma ekipleri bina enkazında fark ettikleri tavşan ve muhabbet kuşunu kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çorum İtfaiye ve Muş AFAD ekipleri Afşin'de arama kurtarma çalışmalarını yürüttükleri sırada, bir bölümü çökmüş dört katlı binanın dördüncü katında tavşan olduğunu fark etti.

Tavşanı kurtarmak için iş makinesiyle dördüncü kata çıkan itfaiye eri, girdiği bina enkazında muhabbet kuşunun da olduğunu gördü.

Ekiplerin çalışması sonucu muhabbet kuşu ve tavşan enkazdan çıkarıldı.



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