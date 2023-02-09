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Çorum'un Dodurga ilçesinden 100 maden işçisi deprem bölgesine gitti

AA

Çorum'un Dodurga ilçesinden 100 maden işçisi deprem bölgesine gitti

ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çorum'un Dodurga ilçesinden 100 maden işçisi, deprem bölgesine gitti.

Dodurga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde toplanan 2 kamyon yardım malzemesi ile ilçede faaliyet gösteren bir maden işletmesinde çalışan 100 maden işçisi, deprem bölgesindeki çalışmalarına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

​​​​​​​İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım organizasyonu ile okullarda toplanan gıda, battaniye, su, ve hijyen malzemeleri de depremzedelere ulaştırılmak üzere paketlenerek araçlara yüklenip bölgeye gönderildi.


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