Çorum'dan Osmaniye'ye 27 ton un gönderildi

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ÇORUM (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından oluşan ihtiyaçlara anında cevap veren Çorum’dan bölgeye ulaştırılmak üzere 27 ton un yola çıktı.

Çorum Belediyesi tarafından depremden etkilenen Osmaniye’ye gönderilen 27 ton unla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurduğu sahra fırınında depremzedeler için ekmek yapılacak.

Osmaniye bölgesinde koordinatör olarak görev yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın talebi üzerine harekete geçtiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce kurulan sahra fırınında ekmek üretimi yapılması için kullanılmak üzere hayırseverlerimizin de desteğiyle 27 ton un temin ettik. Vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında da depremzedeler için ekmek üretiminin devam etiğini belirten Çöplü, “Her gün sabah ve akşam olmak üzere afet bölgelerine ekmek sevkiyatına devam ediyoruz. Aynı zamanda bize un bağışı şeklinde yapılan yardımları da kabul ederek ekmek üretimi yapıyoruz.” dedi. ​​​​​​​

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