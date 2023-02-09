Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğünün topladığı 6 tır yardım Afşin'e gönderildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan kampanyada toplanan yardımlar 6 tırla Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan kampanya kapsamında yardımlar merkez 23 Nisan Ortaokulu Spor Salonu'nda toplandı.

Yardımlar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, şube müdürleri, gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından tasnif edilip paketlenerek tırlara yüklendi.

Battaniye, kıyafet, ayakkabı, ısıtıcı, bakliyat, meyve suyu, süt, gibi temel ihtiyaçlar ile bebek bezi, tüp gaz, hijyen malzemesi ağırlıklı yardımların bulunduğu 5 tır ve su yüklü bir tır, Afşin'e doğru yola çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

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