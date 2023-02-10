Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da bir işletmede çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Kale Mahallesi Bahabey Caddesi'nde bulunan bir işletmede önceden husumetli olan Soner B. (38) ile Yusuf K. (20) arasında kavga çıktı.

İşletme içerisinde bulunan Kemal V'nin (42) kavgayı ayırmak için araya girdiği sırada Yusuf K. tarafından darbedilen Soner B, üzerinde bulunan silahla Yusuf K. ve Kemal V'yi bacaklarından vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Yusuf K. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Kemal V. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli Soner B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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