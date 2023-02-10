"Asrın felaketi" bölgesine Osmancık'tan 32 tır yardım

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ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen deprem bölgesine Çorum'un Osmancık ilçesinden 32 tır yardım malzemesi ve 1 aşevi gönderildiği bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, Kapalı Pazar Alanı'ndaki yardım noktasında kamu personeli ve gönüllülerce ayrıştırılıp paketlenen yardımların tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

Temel ihtiyaç malzemeleri yüklü 7 tırın Kahramanmaraş'a, 4 tırın Hatay'a, 2 tırın Adıyaman'a, 2 tırın Adana'ya, 1 tırın da Osmaniye'ye gönderildiğini belirten Eskiadam, Ayrıca Osmaniye ve Hatay’daki sahra fırınlarına da 3 tır un ulaştırıldığını anlattı.

İlçedeki iki kereste fabrikasının da deprem bölgesine 13 tır yakacak yardımı yaptığını aktaran Eskiadam, Türk Kızılay Osmancık Şubesinin ise 3 bin parça kışlık giysi gönderdiğini dile getirdi.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra sosyal destek faaliyetlerine katılmak üzere gönüllülerin de gittiğini vurgulayan Eskiadam, "İlçeden giden 26 öğretmen ve 1 doktor ile 61 gönüllü, depremzedelerin yaralarının sarılmasında görev alan sosyal destek ekiplerine katıldı. Ayrıca Osmancık Belediyespor Kulübü, Kahramanmaraş'ta günlük 3 bin kişiye sıcak yemek verecek aşevi kurdu." dedi.





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