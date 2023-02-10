Çorum'un Alaca ilçesinden "asrın felaketi" bölgesine 7 tır yardım

ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlere Çorum'un Alaca ilçesinden yardım tırları gönderilmeye devam ediyor.
Kaymakamlık koordinasyonunda Alaca Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının başlattığı yardım kampanyaları kapsamında büyük destek sağlandı.
Kaymakam Hicabi Aytemur, bugün deprem bölgelerine gönderilmek üzere hareket eden 4 tır ile toplam 7 yardım tırının depremzedelere ulaştığını kaydetti.
Temur, "Yardım göndermeyin" diyene kadar çalışmalarının süreceğini belirterek, "Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Malatya ve depremden etkilenen diğer illerde yaşayan vatandaşlarımıza Alaca'nın yüce gönüllü insanları, evlatları yardım etmeye devam edecek. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." dedi.
Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ise Belediye ve Kaymakamlık olarak düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterildiğine işaret ederek, "Yardım kampanyasına Alacalı hemşehrilerim büyük katkı sağlamakta. İnşallah süreç bitene kadar yanlarında olacağız. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.