Hatay'da anne ve oğlu, 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremden 102 saat sonra anne ile oğlu enkazdan sağ çıkartıldı.

İlçede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Çorum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremin 5. gününde belediye binası yanında yıkılan bir bina enkazından aldığı sesler üzerine bu bölgeye yoğunlaştı.

Zamana karşı yarışan UMKE ekipleri, uzun uğraşlar sonucu depremden 102 saat sonra enkazdan 12 yaşındaki Yiğit ile 32 yaşındaki annesi Zehra Ceylan'ı kurtarmayı başardı.

Anne ve oğlu, ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.​​​​​​​​​​​​​​

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