Boğazkale'den "Asrın felaketi" bölgesine yardım

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ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Çorum'dan yardım gönderilmeye devam ediliyor.

Boğazkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen yardım kampanyasına ilçe merkezinden ve köylerden yardım geldi. İlçeden ilk etapta 2 tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı.

Gıda, temizlik giyim ve malzemelerinden oluşan yardım tırların ardından ilçe merkezinde bulunan Puduhepa Kadın Kooperatifi öncülüğünde bir araya gelen kadınların yaptığı yaklaşık 5 bin ekmek, poğaça ve çörek deprem bölgesine gönderildi.

Yardım faaliyetlerini devam ettiği ilçede özellikle köylerden yakacak odun yardımı geliyor. Kesilmiş ve paketlenmiş halde 1 tır yakacak odun da bölgeye sevk edildi. İlçeden deprem bölgesine 2 tır un ve 575 top kefen bezi de ulaştırıldı.

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