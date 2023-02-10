"Asrın felaketi" bölgesine Kargın ilçesinden yakacak desteği

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ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Çorum'un Kargı ilçesinde vatandaşlar yakacak yardımı yaptı.

Kaymakamlık tarafından afetin ilk gününden itibaren Kargı Kapalı Spor Salonu'nda oluşturulan yardım toplama merkezinden bugüne kadar 13 tırdan oluşan gıda ve giyim malzemeleri afet bölgesine sevk edildi.

Afet bölgesi ile koordineli şekilde yardımları toplamaya devam eden Kargı Kaymakamlığı, bölgeden gelen odun ve yakacak talebi üzerine ilçede duyuruda bulundu.

Vatandaşlar, duyurular üzerine spor salonu bahçesine kamyonlarla odun ve tomruk getirdi. Hayırseverler tarafından getirilen odunlar gönüllüler tarafından kesim motoru ve baltalarla kesilerek çuvallara dolduruldu.



Ardından kamyonlara yüklenen odunlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere afet bölgesine gönderildi.







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