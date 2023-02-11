Çorum'da kadınlar depremzedeler için mesai yapıyor

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ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere, Çorum'un Kargı ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan giyim kursu kursiyeri atkı ve bere üreterek destek veriyor.

Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan giyim kursu Usta Öğretici Özlem Bilir ve kursiyerler depremzedelere yardım etmek için kurs binasına gelerek atı ve bere örmeye başladı.



Usta Öğretici Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada; ‘’Kargı Halk Eğitim Merkezi’nde arkadaşlarımızla birlikte depremzedeler için çalışıyoruz. Projemiz kapsamında kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz ip ve kumaşlardan 500 atkı ve bere üretmeyi planlıyoruz. Tatil günleri de dahil çalışarak ürünlerimizi kısa sürede hazır edeceğiz" dedi.







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