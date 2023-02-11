Depremzedeler için Sungurlu Belediyesi binasında mini market kuruldu

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ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'da yürütülen yardım çalışmaları devam ediyor.



Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından, afet bölgelerinden barınmak için ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için belediye binası içinde bulunan kadın kültür merkezi mini markete dönüştürüldü.



Mini marketin içinde ilçe halkı tarafından temin edilen ayakkabıdan giyime, gıdadan oyuncağa yüzlerce ürün bulunuyor.

Buradaki gıda ve giyim eşyaları, depremzedelere veriliyor.





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