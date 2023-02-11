Depremin ardından Kargı'dan gönderilen yardımlar, Gaziantep'e ulaştı

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ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Çorum'un Kargı ilçesinden yardım sevkiyatı sürüyor.



Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 3 tır, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştı.

Kargı Kaymakamlığı Yardım Toplama Koordinatörü Kazım Karabıyık, odun, su, gıda ve giyecek malzemesinden oluşan 3 tırı Gaziantep'in Nurdağı ilçesine giderek Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'a teslim etti.



Karabıyık, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Belediye Başkanı Zeki Şen ve Kargı halkının geçmiş olsun dileklerini iletti.



Felaketin ilk gününden bu yana ise Kargı'dan 21 tır insani yardım malzemesi, deprem bölgesine ulaştırıldı.





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