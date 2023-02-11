Depremde hayatını kaybeden Üsteğmen Şen'in cenazesi Çorum'da toprağa verildi

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Şen'in cenazesi, Çorum Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şen'in cenazesi, Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve 3 ay sonra baba olacağı öğrenilen Şen'in cenaze namazını, imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı.

Cenaze törenine Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile vatandaşlar katıldı.





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