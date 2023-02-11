Çorum'da bulunan boş durumdaki afet evleri depremzede ailelere tahsis edilecek

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Çorum'un İskilip ilçesinde boş durumdaki bulunan afet evlerinde depremzede ailelerin misafir edilmesi planlanıyor.

İskilip Belediyesince bakım ve onarımı yapılacak boş durumdaki 48 ev, depremzedelere tahsis edilmek üzere hazır hale getirilecek.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileriyle afet evlerinde incelemede bulundu.

Onarım masraflarının Kaymakamlık, Belediye ve hayırseverler tarafından karşılanmak üzere Çorum Valiliğine bilgi verildiğini belirten Sülük, "Afet bölgesinden hafta sonu 10 aile İskilip'e gelecek. Aileleri misafir etmek isteyenler Kaymakamlık ve Belediyeye müracaat edebilir. Afet evlerini de en kısa sürede hazır hale getirip depremzede ailelere tahsis edeceğiz." dedi.

Öte yandan İskilip'e bağlı Şeyh köyünde vatandaşların topladıkları 32 bin 115 lira, AFAD'ın yardım hesabına yatırıldığı belirtildi.





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