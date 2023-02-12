Çorum'da afetzedeler için çadır imalatı başladı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan vatandaşların barınması için soba kurulabilen çadırların imalatına başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, ilk 24 saatte üretilen 21 çadırın, 10 kişilik bir ekiple sabah saatlerinde deprem bölgesine doğru yola çıktığını söyledi.

Depremin ardından koordinasyon kapsamında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesini ziyaret ettiğini ve ilçe halkının çadır talep ettiğini belirten Aşgın, "Burada kalabalık grubun içinde bir amcamız, 'Buradaki apartmanların hepsi benim, 40 dairem var ama bir tanesine bile giremiyorum.' diyerek bizden çadır istedi. Çadır satın alıp ilçeye göndermek için araştırma yaptık ama hiçbir yerde çadır bulamadık. Bunun üzerine kendimiz çadır yapmaya karar verdik." dedi.

Makine İkmal Müdürlüğüne ait alanda çadırların metal aksamını hazırladıklarını belirten Aşgın, kumaş bölümlerin ise Çorum Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede hazırlandığını bildirdi.

Aşgın, kentteki mobilya ve marangoz esnafından da çadırların altına konulması için bir kamyon palet tedarik edildiğini aktararak, "Dün öğlen başladığımız çalışma ile şu ana kadar 30 çadır iskeleti ürettik ancak dikim konusunda sorun yaşıyoruz. Arkadaşlarımız sabaha kadar çalıştı ve 21 çadırın kumaş işlemini tamamladık. Soba ile birlikte kullanmaya uygun 21 çadırı kuruluma hazır hale getirdik ve kamyona yükledik. Çadırların altına serilmesi için bir kamyon palet ve halıfleksi, 10 kişilik kurulum ekibiyle afet bölgesine gönderdik. Üç aracımız sabah saatlerinde yola çıktı." diye konuştu.

Çadır üretimine devam ettiklerini anlatan Aşgın, ekiplerin yine sabaha kadar çalışarak kullanıma hazır hale getireceği çadırları afet bölgesine göndereceklerini kaydetti.

Aşgın ayrıca, kentteki pazar yerlerinde bulunan seyyar tuvaletlerin bakımını yapıp afet bölgesine göndermeye de karar verdiklerini aktardı.

Bölgede yaptığı incelemede tuvalet talebini gördüğünü bildiren Aşgın, "Bu ihtiyacı gidermek üzere elimizdeki seyyar tuvaletlere baktık. Pazartesi pazarında bulunan 8 kabinli tuvaleti elden geçirip, dün gece afet bölgesine gönderdik. Ayrıca Merzifon'da faaliyet gösteren bir prefabrik fabrikasına da seyyar tuvalet siparişi verdik. Pazartesi sabahına kadar 15 seyyar tuvalet imal edecekler. Onları da afet bölgesine göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

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