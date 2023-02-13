Çorum'da yardım malzemeleri titizlikle tasnif edilerek yardım bölgesine gönderiliyor

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ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'da yürütülen yardım çalışmalarında toplanan malzemeler, çeşidine göre tasnif edilerek ihtiyaç duyulan bölgeye gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çorum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) öncülüğünde ayni yardım kampanyası başlatıldı.

Devam eden kampanya kapsamında vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksi'nde toplanıyor.

Kuru gıda, battaniye, bebek bezi, kışlık kıyafet, ayakkabı, ısıtıcı, bakliyat, meyve suyu, süt, hijyen malzemesi, yakacak, ilaç gibi yardım malzemeleri, tek tek ayrıştırılarak türlerine göre kolilere konuluyor.

Koliler ise zarar görmemesi için streç filmle kaplanıyor.

AFAD gönüllülerinin de destek verdiği çalışmada tasnif edilen yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek AFAD'ın koordinatörlüğünde ihtiyaç duyulan bölgelere gönderiliyor.

Kampanya kapsamında TSO Fuar Kompleksi'nden bugüne kadar yaklaşık 80 tır yardım malzemesinin tasnif edilerek afet bölgesine gönderildiği öğrenildi.

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