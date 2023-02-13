Türk Kızılayı Çorum'da kan bağışlarına yeniden hız verdi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da Türk Kızılayı şubelerince tam kapasite kan bağış kabulüne yeniden başlandı.



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk Kızılayı, kan bağışı çağrısında bulundu.



Çağrının ardından Çorum'da vatandaşlar Türk Kızılayı kan bağış merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılayı Çorum Şubesi'nden 9 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, stok kapasitesinin üzerinde talep olması nedeniyle kan bağışlarının geçici olarak yavaşlatıldığı bildirildi.



Türk Kızılayı Çorum Şube Müdürü Tuğrul Yıldırım, AA muhabirine, stoklarla ilgili düzenlemelerin yapıldığını, kan bağışlarının bugün itibariyle normale döndüğünü söyledi.

Bağışlanan kanların zayi olmaması için bağışları geçici olarak yavaşlattıklarını hatırlatan Yıldırım, vatandaşların bugünden itibaren Gazi Caddesi'ndeki Kan Alma Merkezi'ne kan bağışında bulunabileceğini kaydetti.

Yıldırım, vatandaşların Hürriyet Meydanı'na kurdukları Kızılay çadırına da nakdi ve ayni yardımlarını teslim edebileceğini sözlerine ekledi.

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