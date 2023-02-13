Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 2. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada A.D. (21), bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalabalık grup arasında devam eden tartışma sonucu çıkan ikinci kavgada Y.D. (49) ile B.D. (27), darp sonucu yaralandı.

Polis ekipleri, kavga eden grubu biber gazı kullanarak ayırdı.

​​​​​​​Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

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