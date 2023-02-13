Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Afşin ilçesinde çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Metehan Mahallesi'nde başlayan enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi.

Çorum Belediyesi, Çorum İl Özel İdaresi ve çeşitli kurumların desteğiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, enkazın bir an önce kaldırılması talimatını verdi.

Çiftçi, AA muhabirine, afet bölgesinde yaraların sarılması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Afşin'de tespit edilen 43 enkazda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Çiftçi, ardından enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını kaydetti.

Vali Çiftçi, enkaz kaldırma çalışmalarının Çorum'dan gelen 140 araç ve iş makinesiyle yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

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