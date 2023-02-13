Depremde şehit olan Piyade Er Sümbül için mevlit okutuldu

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ÇORUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da şehit olan 23 yaşındaki Piyade Er Mert Can Sümbül için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde mevlit okutuldu.

Osmancık Kaymakamlığınca Esentepe Mahallesindeki evinin önünde düzenlenen programda şehit Sümbül'ün ruhu için dua edildi.

Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, din görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Er Sümbül, Hatay'ın Serinyol ilçesinde 8. Komando Tugay Komutanlığında enkaz altında kalarak şehit düşmüştü. 7 Şubat'ta Karayoluyla memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine getirilen şehidin cenazesi, Beylerçelebi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verilmişti.





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