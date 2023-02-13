Almanya'daki gurbetçilerin topladığı 4 tır yardım malzemesi Çorum'un Alaca ilçesine ulaştı

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ÇORUM (AA) - Almanya'nın Nürnberg kentindeki gurbetçilerce afet bölgesindeki depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerini taşıyan 4 tır, Çorum'un Alaca ilçesine ulaştı.

Önlerine Türk bayrağı asılı 4 tır, ilçe merkezinde Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şatu ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Tırların ilçeye girişinin ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Ailesi Çorum'un Alaca ilçesinden Almanya'ya göç eden gurbetçi Erkan Atmaca, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden haberdar olunca yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya gurbetçilerin yanı sıra Alman vatandaşlarının da destek verdiğini belirten Atmaca, kampanya ile çok sayıda jeneratör, elektrikli ısıtıcı, bebek maması ve bezi ile kıyafet tedarik ettiklerini bildirdi.

Yardım malzemelerini Almanya'da nakliyat işi yapan gurbetçi Şeref Koçak'ın tahsis ettiği 4 tıra yükleyerek yola çıktıklarını dile getiren Atmaca, "Çok şükür sağ salim ülkemize vardık. Bunları burada ayrıştırıp, ihtiyacı olan kişilere nokta atışı ulaştırma hedefindeyiz. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür de Almanya'dan gelen 4 tırla birlikte Alaca'dan afet bölgesine toplam 24 tır yardım malzemesi gönderilmiş olacağını kaydetti.



Alaca ölçeğindeki bir ilçeden önemli miktarda yardım yapıldığına dikkati çeken Aytemür, "Alacalı gurbetçi hemşehrilerimize yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu alicenaplıkları, yüce gönüllülükleri için hepsinin ellerinden öpüyorum. Bize 4 tır gönderdiler, rica etsek bir 4 tır daha göndermeye erinmezler." diye konuştu.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şatu ise Almanya'dan gelen 4 tırdaki malzemeleri Alaca'da tasnif edip, en kısa sürede afet bölgesine göndereceklerini kaydetti.



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