Çorum'da kolonya içtiği için rahatsızlandığı iddia edilen kişi hastanede öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'da kolonya içtiği için rahatsızlandığı iddia edilen 68 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Ramazan K, üç gün önce Ulukavak Mahallesi Özgürevler'deki evinde iddiaya göre içtiği kolonya nedeniyle rahatsızlandı.



Yardım çağrısı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ramazan K'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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