Dodurga'da depremzedeler için 78 bin lira yardım toplandı

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 78 bin lira bağış toplandığı bildirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Dodurga Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Kampanya kapsamında ilçe genelindeki camilerde cuma namazının ardından 28 bin lira toplandığı aktarılan açıklamada, yardımseverlerin de 50 bin lira katkısıyla toplam 78 bin lira toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, toplanan paranın depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermekte kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfının banka hesabına yatırıldığı kaydedildi.





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