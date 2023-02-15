Dodurga Belediye Başkanı Aydın'dan afet bölgesine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dodurga Belediye Başkanı Aydın'dan afet bölgesine ziyaret

AA

Dodurga Belediye Başkanı Aydın'dan afet bölgesine ziyaret

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aydın, ziyaretlerde depremzedelerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzede çocuklara hediyeler dağıtan Aydın, afet bölgesinde ihtiyaç duyulan yardım malzemeleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada açıklamalarına yer verilen Aydın, Türk milletinin zor zamanlarda dayanışma bilincinde hareket eden bir millet olduğunu vurguladı.

Deprem sonrası Türk milletinin kenetlendiğini, Dodurga Belediyesinin de yardım kampanyası düzenlediğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Dodurga Belediyesi olarak düzenlediğimiz yardım kampanyasına vatandaşlarımızın ilgi gösterdi. Toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine kısa sürede sevk ettik. Allah'a şükür, güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahibiz. Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dodurga'da depremzedeler için 78 bin lira yardım toplandı
YEREL HABERLER Dodurga'da depremzedeler için 78 bin lira yardım ...
Çorum'dan deprem bölgesine 45 tır yakacak gönderildi
YEREL HABERLER Çorum'dan deprem bölgesine 45 tır yakacak gönderildi
Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti
YEREL HABERLER Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise ...
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde altyapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde altyapı çalışmaları ...
(Görüntülü)ÇORUMLU MADENCİ ENKAZDA BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇORUMLU MADENCİ ENKAZDA BULDUĞU ALTINLARI ...
Çorum'da 3 kardeş kumbaralarındaki harçlıklarını depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER Çorum'da 3 kardeş kumbaralarındaki harçlıklarını ...
Çorumlu madenci, kurtarma çalışmalarında enkazda bulduğu altınları polise teslim etti
YEREL HABERLER Çorumlu madenci, kurtarma çalışmalarında enkazda ...
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 301 depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Çorum'un Sungurlu ilçesinde 301 depremzede misafir ...
Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü
YEREL HABERLER Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri ...
Çorum'da kolonya içtiği için rahatsızlandığı iddia edilen kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Çorum'da kolonya içtiği için rahatsızlandığı iddia ...
Arıza yapan Azerbaycan'a ait yardım tırı Çorum'da ücretsiz tamir edildi
YEREL HABERLER Arıza yapan Azerbaycan'a ait yardım tırı Çorum'da ...
Almanya'daki gurbetçilerin topladığı 4 tır yardım malzemesi Çorum'un Alaca ilçesine ulaştı
YEREL HABERLER Almanya'daki gurbetçilerin topladığı 4 tır yardım ...
Depremde şehit olan Piyade Er Sümbül için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Depremde şehit olan Piyade Er Sümbül için mevlit ...
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde enkaz kaldırma ...
Çorum'da çocuklar, oyuncak ve kıyafetlerini depremzede çocuklarla paylaşıyor
YEREL HABERLER Çorum'da çocuklar, oyuncak ve kıyafetlerini ...
Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi ...
Samsun, Çorum, Tokat, Amasya ve Kastamonu'dan 574 gece bekçisi deprem bölgesine sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun, Çorum, Tokat, Amasya ve Kastamonu'dan 574 ...
Çorum emniyet müdürünün kardeşi ve eniştesi, depremde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çorum emniyet müdürünün kardeşi ve eniştesi, depremde ...
Türk Kızılayı Çorum'da kan bağışlarına yeniden hız verdi
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Çorum'da kan bağışlarına yeniden hız ...
Çorum'da yardım malzemeleri titizlikle tasnif edilerek yardım bölgesine gönderiliyor
YEREL HABERLER Çorum'da yardım malzemeleri titizlikle tasnif ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.