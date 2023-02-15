Dodurga Belediye Başkanı Aydın'dan afet bölgesine ziyaret

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aydın, ziyaretlerde depremzedelerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzede çocuklara hediyeler dağıtan Aydın, afet bölgesinde ihtiyaç duyulan yardım malzemeleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada açıklamalarına yer verilen Aydın, Türk milletinin zor zamanlarda dayanışma bilincinde hareket eden bir millet olduğunu vurguladı.

Deprem sonrası Türk milletinin kenetlendiğini, Dodurga Belediyesinin de yardım kampanyası düzenlediğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Dodurga Belediyesi olarak düzenlediğimiz yardım kampanyasına vatandaşlarımızın ilgi gösterdi. Toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine kısa sürede sevk ettik. Allah'a şükür, güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahibiz. Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor."





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