İskilip Belediyesi depremzedeler için hayır çarşısı kurdu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde vatandaşların bağışladığı gıda ve giyim eşyaları, İskilip Belediyesinin kurduğu hayır çarşısında depremzedelere dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün hayır çarşısını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sülük, ilçedeki depremzedelerin aşevi yanına açılan hayır çarşısından ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabileceklerine işaret etti.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını seçerek giderebilmesi için hayır çarşısını kurduklarını aktaran Sülük, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline ve katkı sağlayan yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de hemşehrilerimizin desteklerini bekler, selam ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.





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