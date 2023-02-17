Depremde ölenler için Alaca ve İskilip ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ve İskilip ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde vatandaşlar, cuma namazının ardından depremde yaşamını yitirenler için Cumhuriyet Meydanı'nda saf tuttu.

Vatandaşlar, gıyabi cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Cenaze namazına Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da katıldı.

İskilip ilçesinde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vatandaşlar, Çarşı Camisi'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılarak, vefat edenler için dua etti.





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